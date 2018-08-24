Новости версия для печати Сегодня руководство Орла совершило рабочую поездку по городу В поле зрения не только дворы, но и общественные территории, на которых сейчас также ведутся работы.



Улица Горького. Жители Советского района не раз указывали власти на неудовлетворительное состояние тротуара возле гимназии № 19. В результате экономии, которая сложилась после торгов по ремонту улично-дорожной сети, нашлись средства. 86 млн было направлено в областной центр. Дополнительно включили в план ремонта 17 объектов, в том числе и этот участок тротуара. Уже определен подрядчик.

Светлана Климова, начальник УКХ г. Орла: «Срок подписания контракта – 3 сентября, 5 сентября подрядчик планирует приступить. Срок исполнения – 45 дней с момента подписания. То есть, к концу октября работы должны быть полностью завершены». Следующий объект - двор дома № 32 по улице Пожарной. Ремонтные работы здесь закончились месяц назад.

Наталья Захарова, заместитель начальника УКС г. Орла: «Двор сдали еще 27 июля, уложились в срок, замечаний нет, претензий не было, жители все благодарны». В этом году 76 орловских дворов попали в план благоустройства. На 36 объектах работы уже выполнены. На остальных - еще идут.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Если посмотреть муниципальные контракты, то они предусматривают ввод дворов в эксплуатацию после ремонта в период с конца июля до конца сентября. Многие подрядчики выполняют работы с опережением графика. Но есть один подрядчик, он, кстати, орловский. Он из 18 дворов по 15 из них срывает сроки». Нерадивого подрядчика взяли на особый контроль, и работы пошли активнее.



Кстати, во время ремонта дворовой территории неожиданно вскрылась серьезная проблема. К дому прилегают гаражи, напротив них возвели индивидуальные жилые дома. В результате хозпостройки оказались в зоне подтопления. Вопрос был взят на карандаш. Предложения по устранению проблемы уже имеются.



Осмотрев уже отремонтированные дворовые территории, руководство областного центра побывало в парке Ботаника и сквере Тургенева, где сейчас идут работы по благоустройству.





Оксана Гранн

24 августа 2018 года







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