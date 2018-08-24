Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета провели свое первое после летних каникул заседание Под занавес лета и накануне губернаторских выборов наделили новыми полномочиями Общественную палату и продлили срок полномочий региональному омбудсмену по защите прав предпринимателей Евгению Лыкину. Говорили на сессии и о перспективах в сфере АПК, и о наказах избирателей.



Перечень наказов избирателей на 2019 год народным избранникам еще предстоит обсудить на рабочих группах. Но уже сейчас известно, что большая часть средств будет направлена на образование. Об этом просят сами жители. И за это благодарят.



Но это не повод расслабляться. Парламентариям предстоит проголосовать «за» 515 пожеланий орловцев на следующий год. На всё – более 60 млн. рублей. Проект наказов избирателей – документ внушительный, на полсотни страниц. В цифрах он выглядит так.

Сергей Волков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета: «Образование – 32 млн. 616 тыс. рублей, здравоохранение – 6 млн. 70 тыс. рублей, культура – 10 млн. 869 тыс. рублей, физическая культура и спорт – 6 млн. 970 тыс. рублей, дорожное хозяйство и ЖКХ – 5 млн. 805 тыс. рублей, социальная политика 1 млн. 370 тыс. рублей». Утвердить перечень наказов нужно до 1 сентября.



В ходе заседания Час контроля посвятили семеноводству. Только в этом году орловские селекционеры пополнили госреестр страны шестью новыми сортами. А всего вывели 37 тысяч тонн элитных семян. Наш ответ санкциям, - говорит Елена Леонова.

Елена Леонова, начальник управления государственной поддержки АПК и развития сельских территорий Орловской области: «Сорта гороха и сои значительно превосходят иностранные аналоги на 10-15% по урожайности за счет способности хорошо адаптироваться к различным стрессовым условиям для растений». Но доклад чиновницы прервал спикер Облсовета Леонид Музалевский. Семена сахарной свёклы мы закупаем, кукурузы - тоже. Есть проблемы с селекцией картофеля. Продовольственная безопасность – вопрос стратегический.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Подготовьте обращение к сентябрю в правительство РФ, чтобы они разработали госпрограмму и выделили госфинансирование на разработку и производство семян у нас в России». В регионе же полным ходом готовятся к выборам. Теперь Общественная палата будет назначать наблюдателей. Инициативу облизбиркома парламентарии поддержали единогласно.





Надежда Невматулина

24 августа 2018 года







На главную страницу





