Новости версия для печати Сегодня в Глазуновском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир Согласно закону, право на получения жилья имеют не только несовершеннолетние дети-сироты, но и лица, которые до достижения 23 лет остались одни и без собственного жилья.



Сергей Шамрин, глава Глазуновского района: «У нас работает государственная программа по поддержке детей-сирот, и поэтому каждый год мы выделяем им квартиры. В этом году, в первом полугодии, ключи от квартир получили четыре человека». С 2010 года в рамках реализации федеральной программы в Глазуновском районе квартиры были предоставлены 44 сиротам. Сейчас в районе в этой «особой очереди» - 54 человека.

Татьяна Талалаева, специалист управления образования администрации Глазуновского района: «К сожалению, оформление определенной документации занимает большое количество времени, и приходится детям длительное время находиться в очереди». До конца 2018 года в Глазуновском районе запланировано вручение ключей еще от четырех квартир.





Юлия Опанасюк

24 августа 2018 года







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