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Общественная палата Орловской области получила право направлять на выборы своих наблюдателей

Совет народных депутатов Орловской области 24 августа внёс поправки в региональное избирательное законодательство. Изменения предусматривают наделение Общественной палаты Орловской области правом направлять наблюдателей на выборы в региональные и муниципальные органы власти. До сегодняшнего дня назначать наблюдателей имели право только сами кандидаты или выдвинувшие их партии.

Возможность наделять общественные палаты таким правом была предоставлена регионам в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Орловская область стала одним из первых регионов, оперативно отреагировавших на изменение федерального законодательства и решивших воспользоваться правом расширить общественный контроль на выборах.

Принятый Советом народных депутатов закон вносит соответствующие изменения в Закон Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» и в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области».

Таким образом, наблюдатели от Общественной палаты Орловской области смогут обеспечивать контроль за работой избирательных комиссий при проведении выборов губернатора, депутатов Совета народных депутатов и депутатов советов муниципальных образований Орловской области.
 
Помимо Орловской области, назначение наблюдателей субъектами общественного контроля урегулировано только в шести субъектах РФ - в Республике Калмыкия, Московской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской областях, а также в Москве.
 
Принятые поправки существенно расширяют возможности обеспечения принципа открытости и гласности при проведении выборов и способствуют соблюдению гарантий избирательных прав граждан.
 
Комментируя принятие закона, глава Орловской области Андрей Клычков отметил, он позволит повысить уровень объективного контроля за проведением выборов. 
- Институт наблюдателей позволяет не только отслеживать возможные нарушения в ходе проведения выборов, но и контролировать деятельность избирательных комиссий. Однако до настоящего времени в Орловской области этот институт был представлен только наблюдателями самих кандидатов и выдвинувших их партий. У таких наблюдателей задача не допустить нарушений в отношении их кандидатов, поэтому их деятельность не лишена субъективности. Расширение пула наблюдателей за счёт представителей Общественной палаты, как политически нейтральной и независимой структуры, сделает контроль более объективным, а сами выборы – максимально прозрачными, - сказал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
Глава области также обратил внимание, что в Орловской области реализуется целенаправленная политика по расширению общественного участия в управлении – от принятия решений до контроля их исполнения. Принятие поправок в избирательное законодательство – лишь один из элементов выстраивания новой управленческой модели. 
- Нам давно пора перестать разделять власть и общество. Носителем власти являются именно люди, а то что принято называть органами власти – это лишь органы управления, в задачу которых входит обеспечивать реализацию принятых обществом решений. В этом году мы запустили проект «Губернаторский контроль», который дал жителям возможность контролировать работы подрядчиков по благоустройству, дорожному строительству, жилищному хозяйству, и оперативно сообщать обо всех проблемах.  Результат превзошёл все ожидания. Люди не только включились в этот процесс, на основе их обращений формируются планы дальнейшей работы и корректируется текущая деятельность, - отметил Андрей Клычков.  
 



Орловское Информбюро
24 августа 2018 года

 


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