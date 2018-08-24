Общественная палата Орловской области получила право направлять на выборы своих наблюдателей

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пятница
24.08.2018
20:30:55
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Общественная палата Орловской области получила право направлять на выборы своих наблюдателейСовет народных депутатов Орловской области 24 августа внёс поправки в региональное избирательное законодательство. Изменения предусматривают наделение Общественной палаты Орловской области правом направлять наблюдателей на выборы в региональные и муниципальные органы власти. До сегодняшнего дня назначать наблюдателей имели право только сами кандидаты или выдвинувшие их партии.
Возможность наделять общественные палаты таким правом была предоставлена регионам в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Орловская область стала одним из первых регионов, оперативно отреагировавших на изменение федерального законодательства и решивших воспользоваться правом расширить общественный контроль на выборах.
Принятый Советом народных депутатов закон вносит соответствующие изменения в Закон Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» и в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области».
Таким образом, наблюдатели от Общественной палаты Орловской области смогут обеспечивать контроль за работой избирательных комиссий при проведении выборов губернатора, депутатов Совета народных депутатов и депутатов советов муниципальных образований Орловской области.
Помимо Орловской области, назначение наблюдателей субъектами общественного контроля урегулировано только в шести субъектах РФ - в Республике Калмыкия, Московской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской областях, а также в Москве.
Принятые поправки существенно расширяют возможности обеспечения принципа открытости и гласности при проведении выборов и способствуют соблюдению гарантий избирательных прав граждан.
Комментируя принятие закона, глава Орловской области Андрей Клычков отметил, он позволит повысить уровень объективного контроля за проведением выборов.
Глава области также обратил внимание, что в Орловской области реализуется целенаправленная политика по расширению общественного участия в управлении – от принятия решений до контроля их исполнения. Принятие поправок в избирательное законодательство – лишь один из элементов выстраивания новой управленческой модели.
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