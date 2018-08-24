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В Орле проходит благотворительный марафон «Добрые руки»

Мероприятие приурочено к всероссийскому общественно-церковному Дню милосердия и благотворительности. Цель марафона - сбор средств для открытия первого в городе Орле хосписа для неизлечимо больных людей и поддержания работы выездной патронажной паллиативной медицинской службы.

Выездная бригада паллиативной помощи работает в Орле чуть больше года. Медики выезжают к неизлечимо больным людям. Помогают в уходе и морально поддерживают родных. Но организаторы благотворительного марафона «Добрые руки», который сегодня стартовал на площади Ленина, уверены, что этого недостаточно. В Орле должен появиться свой хоспис, к тому же здание есть, осталось найти деньги для его работы.
Олег Судонин, организатор благотворительного марафона «Добрые руки»: «Мы ставим себе основную задачу – привлечь внимание людей, чтобы как можно больше жителей знали, что есть реальная поддержка. Беда может случиться с любым из нас, никто не застрахован, и дай бог, чтобы к этому моменту хоспис уже стоял».
Второй год небольшими, но верными шагами в Орле двигаются к поставленной цели. Начала работать выездная бригада паллиативной помощи, появилась она и благодаря получению гранта в размере около 3 миллионов рублей, и благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. 
Андрей Усиков, зампред правительства Орловской области по социальной политике: «В патронаже на территории Орла нуждается 42 человека. За прошедший год бригада совершила более семисот выездов и оказала высококвалифицированную помощь людям, остро нуждающимся в паллиативной помощи».
В нашей стране строительство и работа хосписов не входит в госгарантии, поэтому в основном хосписы размещаются в больших городах, и как правило, на средства благотворительных организаций. И это нужно менять. В каждом крупном городе хосписы необходимы. 
Владимир Круглый врач, член Совета Федерации Федерального Собрания: «Неизлечимо больным людям нужна не только медицинская помощь, это комплексная помощь – и психологическая, и зачастую религиозная, в зависимости от конфессии. Если речь идет о детях, то это особо сложный раздел, потому что маленький человек понимает, что все вокруг будут жить долго и счастливо, а он почему-то должен уйти, и этот уход должен быть достойным».
Благотворительный марафон «Добрые руки» продлится до позднего вечера. Свой талант и свою поддержку высказали творческие коллективы города. В режиме нон-стоп они сменяли друг друга на сцене. Запланировано и силовое шоу «Богатырские забавы». Закроет мероприятие группа «Конец фильма». Наша  же история создания хосписа для неизлечимо больных людей в Орле в самом разгаре и внести свой вклад в это доброе дело может каждый.
 



Анна Вайсергисер
24 августа 2018 года

 


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