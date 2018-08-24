Еще один взрыв газа произошел в доме на Красноармейской в Орле

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пятница
24.08.2018
20:31:04
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Еще один взрыв газа произошел в доме на Красноармейской в ОрлеКак сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании в доме № 11 по улице Красноармейской в Орле поступило на единый номер 112 в 16:31.
На место возгорания выехали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Это уже не первый случай в этом доме. Первый взрыв бытового газа произошел вечером 14 августа. Тогда в результате ЧП пострадали два человека. На этот раз ЧП случилось в другом подъезде. Разрушенной оказалась квартира на первом этаже. При взрыве пострадал глава семейства, мужчина госпитализирован с ожогами в реанимацию областной клинической больницы. В эпицентре ЧП оказались и его дети. К счастью, никто из них не получил значительных повреждений. Пожар, последовавший за взрывом, разгореться не успел. Причины взрыва предстоит выяснить следователям, уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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