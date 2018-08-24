Новости версия для печати Сегодня в Орле завершился Чемпионат Мира по самбо среди школьников Более 200 участников из двух десятков стран боролись за первое в истории мировое школьное золото самбо.



За два дня гости и участники соревнований успели обсудить вопросы развития и популяризации самбо, подписать соглашение о сотрудничестве в сфере воплощения в жизнь проектов «Самбо в школу» и «Студенческое самбо», и самое главное, юные российские спортсмены смогли получить больше 10 золотых медалей. Сергей Елисеев, президент Всероссийской и Европейской Федерации самбо: «Мы не хотим из наших детей сделать всех самбистами, ни в коем случае. Мы просто хотим детей правильно падать, чтобы они не сломали руку, не сломали ногу, мы хотим рассказать им, что самбо зародилось у нас в стране, что это наш российский вид спорта, его надо уважать, его надо развивать». Впечатлённые тем, как Орёл справился с организацией первого в истории Чемпионата Мира по самбо среди школьников, представители Международной Федерации школьного спорта решили в следующем году провести в нашем городе и Первенство Мира по танцам.





Антон Киселёв

24 августа 2018 года







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