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Верный друг: Бильбо

Бильбо один из старожилов группы «Кот и Пес». У него довольно нелегкая судьба. Он долгое время жил на одном из рынков города. Для всех бездомных собак это самое лучшее место для обитания - всегда накормят и погладят. Но не для нашего героя.
 
Как рассказывают очевидцы, у пса невероятная чуйка на нарушителей закона. После того как он поймал вора на базаре, на следующий день был безжалостно отравлен. 
Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «Нам позвонили в группу, это было примерно в 2012-2013 году, сказали, что лежит возле мусорки собака с отравлением, мы его забрали. Спасибо ветеринарам. Несмотря на то, что у него чуть ли не паралич легких начинался, его откачали». 
Уже около пяти лет собака находится на передержке. И за это время успела побывать в разных местах города. Волонтеры не зря дали ему такое имя, ведь своим характером и храбростью он похож на персонажа знаменитой истории «Властелин колец» Бильбо Бэгинса. Так что, если вы решитесь взять его к себе, пес станет не только отличным защитником, он даже поможет поймать злодея. 
Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «Бильбо еще и гроза закладчиков и наркоманов. На одной из передержек, где он жил, в частном доме, стали делать закладки. Там жила пожилая женщина, которая не могла понять, почему ночами вокруг дома ходят непонятные люди. Вот в одну из ночей Бильбо сорвался с цепи и перепрыгнул через забор, поднял шум, поймал закладчиков, сразу вызвали правоохранительные органы, которые нашли в фундаменте закладку. Так что это пес, который хорошо может защищать».
Чтобы узнать поближе этого красавца, достаточно написать волонтерам в группу «Кот и Пес». 
 
За то время, пока выходит рубрика «Верный друг», свой дом успели обрести семь счастливчиков, и мы уверены, что это только начало. Кстати, многие орловцы, которые не смогли взять питомцев к себе домой, помогают благотворительностью. 
Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «Люди активно смотрят, большое количество звонков, сообщений в соцсети. Чем вообще можно помочь группе? Начиная финансовыми средствами, заканчивая лекарствами, кормами, выгулами животных, также нужно бывать сделать укол, если животное лечится где-то во дворе. После выхода сюжетов мы получили хороший человеческий ресурс – это новые волонтеры, это большое количество репостов».
Желающим взять к себе верного друга стоит напомнить, что волонтеры продолжают следить за судьбой животных. И если вы с новым другом вдруг «не сошлись характерами», не выбрасывайте животное вновь на улицу, напишите в группу «Кот и Пес», которая имеет уже более тысячи подписчиков - эти люди животное в беде не оставят. 





Всеволод Трифонов
25 августа 2018 года

 


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