Новости версия для печати В Знаменском районе на дом участницы Орловско-Курской битвы Лидии Матвеевны Мельниковой установлена звезда героя Звезду на дом ветерана Великой Отечественной войны установили в 75-летнюю годовщину победы на Орловско-Курской дуге. В этот же день жители муниципального образования отметили День Знаменского района.



В сентябре 1941 года Лидия Мельникова ушла добровольцем на фронт. Участвовала в боевых действиях под Новосилем в качестве медсестры 301-го медсанбата 307-й стрелковой дивизии. О победе Лидия Матвеевна узнала в Кенигсберге. Домой она вернулась только в ноябре 1945 года.

Фото редакции газеты Знаменского района "Земля родная" За мужество, проявленное при спасении советских солдат и офицеров, Лидия Мельникова награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

25 августа 2018 года







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