Новости версия для печати В Орле с 27 августа вводятся ограничения движения по мосту «Дружба» Об этом сообщили в администрации города.



На время ремонта движение организуют по одной полосе проезжей части в двух направлениях. Неудобства водителям придется потерпеть до 31 декабря 2019 года. Но после ремонта станет значительно комфортнее - мост расширят на 2,5 метра, сделают новые системы водоотвода и изоляции, отремонтируют конструкции, дорожное полотно, тротуары.





Мария Семак

26 августа 2018 года







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