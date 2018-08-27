Сегодня в Орле состоится «Инфорум» Союза журналистов России

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понедельник
27.08.2018
9:14:32
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Сегодня в Орле состоится «Инфорум» Союза журналистов РоссииНа образовательном практикуме «Инфорум», который будет проходить в фундаментальной библиотеке ОГУ им. И. С. Тургенева, федеральные спикеры расскажут о последних трендах digital-журналистики. Орловская область станет десятым регионом на географической карте «Инфорума».
Как сообщает информационный портал Орловской области, мастер-классы для журналистов проведут: руководитель мультимедиа-редакции и телеканала «Известия» Олег Кузин, директор Департамента социальных сетей «Комсомольской правды» Илья Лочканов, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, руководитель юридического отдела Союза журналистов России Наталья Голоснова, заместитель исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения Сергей Косенчук.
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