Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Дважды «в одну воронку». Сегодня в доме №11 на Красноармейской улице в Орле вновь прогремел взрыв. - Заветные ключи от долгожданных квадратных метров. Сегодня в Глазуновском районе очередь детей-сирот на жильё стала меньше. - Золото турнира. В Орле завершился Чемпионат Мира по самбо среди школьников. - Время творить добро. Сегодня в Орле прошел благотворительный марафон.





Вести-Орёл

24 августа 2018 года







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