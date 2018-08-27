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За прошедшие выходные дни в Орловской области зарегистрировано 35 ДТП

Из них пять ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили травмы, один человек погиб.

25 августа в 01:18 водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигался по автодороге М-2 Крым, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хонда CRV», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда», два пассажира автомобиля «Опель» получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение. 
 
25 августа в 14:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21053», двигался по улице Комсомольской и на регулируемом перекрестке улиц Комсомольская и Розы Люксембург допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-21053» получила травмы, назначено амбулаторное лечение. 
 
26 августа в 12:30 женщина-водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», в районе 66 километра автодороги Орел-Тамбов не справилась с управлением, допустила съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения. 
 
26 августа в 20:35 водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» двигался по автодороге М-2 Крым и на 415 километре допустил наезд на пешехода - мужчину 1970 г.р., переходившего проезжую часть. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
27 августа 2018 года

 


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