Новости версия для печати Причины взрывов газа на ул. Красноармейской в Орле устанавливают московские эксперты 26 августа в Орел прибыла специализированная лаборатория АО «Мосгаз».



Московские специалисты начали обследование помещений и коммуникационных сетей в жилом доме №11 по ул. Красноармейской, где в течение этого месяца прогремело 3 взрыва, последний взрыв произошел вечером 24 августа. Причиной, по предварительному заключению следствия, стало скопление метана в канализационных трубах, сообщает сайт городской администрации. Как уточнил Олег Минкин, первый зам. главы администрации, председатель городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, дом №11 по улице Красноармейской находится на особом контроле властей и ответственных служб. У дома дежурят полицейские. Практически постоянно на месте происшествия находятся представители МЧС и управления безопасности администрации города, необходимая контактная информация для жителей размещена на дверях подъездов. По его словам, предложение администрации города переехать на время в маневренный фонд никто из жителей не принял. В конце минувшей недели пятеро пострадавших жильцов обратились в управление социальной поддержки за материальной помощью.





Орловское Информбюро

27 августа 2018 года







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