Новости версия для печати Областная прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта в доме №7 по Бетонному переулку в Орле Как установили следователи, строительно-монтажные работы стоимостью более 220 тысяч рублей выполнены не были.



По результатам их проверки в полиции завели уголовное дело по статье: «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».





Татьяна Напольских

27 августа 2018 года







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