Новости версия для печати В Орловской области более 190 литров спиртосодержащих непищевых настоек снято с реализации с момента их запрета В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги рейдов за период с конца 2016 года.



Лосьоны и настойки продавали в 54-х торговых точках. Нарушители заплатят штрафов на общую сумму 230 тысяч рублей. Что касается других результатов запрета - по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в этом году число зарегистрированных отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось с 80 до 33 случаев.





Татьяна Напольских

27 августа 2018 года







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