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понедельник
27.08.2018
16:10:30
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Орловцам предлагают провести один день без автомобиля и мотоцикла22 сентября наш регион присоединится к всемирной экологической акции.
Орловцам предлагают провести один день без автомобиля и мотоцикла и отдать предпочтение экологически чистому виду транспорта – велосипеду.
Как сообщает сайт городской администрации Орла, Всемирному дню без автомобиля предшествует Европейская неделя мобильности, которая в этом году состоится с 16 по 22 сентября. Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта.
Целью Всемирного дня без автомобиля является пропаганда пешего и велосипедного способа передвижения.
В России праздник отмечается с 2008 года.
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