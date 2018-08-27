Новости версия для печати Орловцам предлагают провести один день без автомобиля и мотоцикла 22 сентября наш регион присоединится к всемирной экологической акции.



Орловцам предлагают провести один день без автомобиля и мотоцикла и отдать предпочтение экологически чистому виду транспорта – велосипеду. Как сообщает сайт городской администрации Орла, Всемирному дню без автомобиля предшествует Европейская неделя мобильности, которая в этом году состоится с 16 по 22 сентября. Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта. Целью Всемирного дня без автомобиля является пропаганда пешего и велосипедного способа передвижения. В России праздник отмечается с 2008 года.





Орловское Информбюро

27 августа 2018 года







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