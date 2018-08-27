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Андрей Клычков дал поручение Фонду капремонта провести восстановительные работы во взорвавшемся доме

Третий взрыв в одной пятиэтажке. Причем на этот раз – в квартире, которая даже которая даже не была газифицирована. С этой темы сегодня началось аппаратное совещание в администрации области.

Обстановку к данному часу разъяснил Александр Муромский. По информации главы администрации Орла, в семи подъездах пятиэтажки (Красноармейская, 11) уже нормализована подача газа в квартиры. Специалисты обнаружили место утечки на газопроводе среднего давления по улице Красноармейской. Произошло это сегодня ночью – работы не останавливались с момента взрыва. Расположенные рядом соцобъекты – инфекционная больница и больница имени Семашко были отключены от подачи горючего топлива. 
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В 5 часов утра был обнаружен повреждённый участок трубы и восстановлена труба газопровода среднего давления. В 6:35 газоснабжение подано в штатном режиме. В доме не выявлено наличия газа. Как раз эта протечка газопровода среднего давления, наверное, и попала в систему канализации, что послужило причиной взрыва».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «На этом примере нужно со всеми районами провести совещание, дать поручение провести обследование и системы канализации, и системы газоснабжения, чтобы подобных случаев больше не было, тем более при подготовке к отопительному сезону».
Также Андрей Клычков дал поручение Фонду капитального ремонта провести восстановительные работы во взорвавшемся доме и завершить их до холодов.
 



Антон Киселёв
27 августа 2018 года

 


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