Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Учиться – на чужих ошибках. Орловское ЧП «городского масштаба» повлечет за собой проверки домов. - Шаг в развитии журналистики. В Орле проходит «Инфорум». - Защищены от подделки. Сегодня запустили в печать бюллетени для губернаторских выборов.



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Вести-Орёл

27 августа 2018 года







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