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Сегодня в типографии «Труд» начали печатать бюллетени для выборов губернатора

Тираж 641 960 бюллетеней. На то, чтобы исполнить заказ, у типографии всего пять суток. Уже 2 сентября их должны передать в территориальную комиссию. Бюллетени изготовлены с высокой степенью защиты.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Избирательный бюллетень будет иметь уникальный цветной узор, это защита от подделки. На лицевой стороне избирательных бюллетеней для КОИБов будет нанесен уникальный узор на оборотной стороне. Когда территориальные избирательные комиссии получат избирательные бюллетени, они примут решение о распределение избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, и не позднее 7 сентября участковые избирательные комиссии получат бюллетени по числу избирателей, которые проживают на соответствующей территории».

Фамилии кандидатов, которые борются за губернаторское кресло, в бюллетенях будут располагаться строго по алфавиту. Напомним, досрочные выборы губернатора Орловской области состоятся 9 сентября, на этот пост претендуют пять человек.

В этот же день на Орловщине выберут и депутата Областного Совета по одномандатному избирательному округу №20, а в 13 районах пройдет избирательная компания в органы местного самоуправления.