Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
27.08.2018
16:10:11
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня в типографии «Труд» начали печатать бюллетени для выборов губернатора

Формы для печати бюллетеней к предстоящим выборам губернатора Орловской области готовы.

Специалисты изготовили: обычную, для КОИБов и сетку – защиту от подделок. За их выводом наблюдали члены избирательной комиссии и представители правоохранительных органов.
 
Тираж 641 960 бюллетеней. На то, чтобы исполнить заказ, у типографии всего пять суток. Уже 2 сентября их должны передать в территориальную комиссию. Бюллетени изготовлены с высокой степенью защиты. 
Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Избирательный бюллетень будет иметь уникальный цветной узор, это защита от подделки. На лицевой стороне избирательных бюллетеней для КОИБов будет нанесен уникальный узор на оборотной стороне. Когда территориальные избирательные комиссии получат избирательные бюллетени, они примут решение о распределение избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, и не позднее 7 сентября участковые избирательные комиссии получат бюллетени по числу избирателей, которые проживают на соответствующей территории».
Фамилии кандидатов, которые борются за губернаторское кресло, в бюллетенях будут располагаться строго по алфавиту. Напомним, досрочные выборы губернатора Орловской области состоятся 9 сентября, на этот пост претендуют пять человек.
 
В этот же день на Орловщине выберут и депутата Областного Совета по одномандатному избирательному округу №20, а в 13 районах пройдет избирательная компания в органы местного самоуправления. 



Анна Вайсергисер
27 августа 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта