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В Орле Всероссийскую акцию «Ночь кино-2018» провели на двух площадках одновременно

В городском парке демонстрировали короткометражки российских режиссеров, а студенты Орловского государственного университета им.Тургенева тоже развернули большой экран на улице и посмотрели фильм, который стал одним из самых кассовых в прокате этого года.

Посмотреть кино вышла даже луна. Но и без нее недостатка в зрителях не было. Ночь, улица, экран. Международный фестиваль уличных фильмов, которому в этом году исполняется пять лет, открыл программу короткометражкой «Суперприз». Фестиваль придумали на Дальнем Востоке как альтернативу большим кинофестивалям - для того, чтобы молодые режиссеры могли показаться на широкой публике.
Татьяна Свиридова, методист Городского парка культуры и отдыха: «В оргкомитет фестиваля поступает более 800 работ и отбирается всего порядка 10, и вот в нашем городе 8 короткометражек было показано».
В Городском парке собрались не просто зрители. Каждый мог проголосовать за понравившейся фильм, автоматически превращаясь в члена жюри. Результаты будут объявлены в соцсетях.

Короткий метр, кстати, в последние годы набирает популярность. В это вечер орловцам были представлены картины разных жанров - от комедии до трагедии.

Студенты ОГУ им.Тургенева устроились прямо на спортплощадке перед своими общежитиями. Шум кинозала летним вечером только в радость. Тем более что смотреть кино всем вместе здесь не в новинку.
Максим Боев, поректор по внеучебной работе и молодежной политике ОГУ им. Тургенева: «У нас вообще популярен наш проект «Кинодворик», который проходит на спортивной площадке в нашем кампусе между четырьмя нашими самыми большими общежитиями, поэтому «Ночь кино» это тот самый повод, который вызвал положительную эмоцию и у объединенного совета обучающихся, и у профсоюза, и, естественно, у всех проживающих в нашем кампусе».
Импровизированный кинозал с креслами-мешками, неизменным попкорном и сладкой ватой особенно по вкусу пришелся детям. Просмотр фильма начали в лучших традициях – с киножурнала, в честь годовщины победы на Курской дуге. А затем комедия-фэнтези, которая в прошлом году стала лидером проката и главной кинопремьерой.

В эту ночь на уличных экранах демонстрировали исключительно российское кино. Путем интернет-голосования были отобраны три картины – «Панки», «Рубеж» и «Последний богатырь».

Всероссийскую акцию «Ночь кино» проводит Фонд кино совместно с Министерством культуры Российской Федерации с 2016 года. Во всех регионах страны прошли кинопоказы, лекции, встречи с актерами и режиссерами. Главная задача акции - поддержка и популяризация отечественного кинематографа.


Эва Стасюлевич
27 августа 2018 года

 


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