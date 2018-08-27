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Почтальоны помогут оплатить квитанции на дому

Свою помощь «маломобильным» людям предложила «Почта России». Теперь сотрудники почты могут прийти на дом к тем, кто далеко живет или не имеет возможности ходить. 300 человек прошли обучение и теперь могут пользоваться мобильными платежно-кассовыми терминалами.

«Не успели оплатить квитанции за ЖКХ в нужное время? Тогда мы идем к вам!» - говорят на «Почте России». Придут они не для того, чтобы наказать должников, а для того, чтобы помочь. И придут почтальоны с мобильным терминалом в руках. Новая услуга заработала в Орловской области с июня. При желании каждый может обратиться в свое почтовое отделение и оставить заявку. В строго назначенное время почтальон придет на дом или в организацию и поможет оплатить налоги, сотовую связь, погасить штрафы или оформить страховку.

Терминал – это своего рода кассовый аппарат плюс мобильное передающее устройство. Платеж через него занимает всего пару минут. Правда есть одно «но»: оплата принимается только наличными, а еще - каждый платеж это отдельная квитанция, поэтому их будет чуть больше.
Анжелика Игнатьева, главный специалист по корпоративным коммуникациям ОПС по Орловской области: «В Орловской области 300 сотрудников «Почты России» прошли обучение работе с мобильными терминалами и готовы в полном объеме приступить к работе».
А чтоб не отдать свои средства мошенникам, можно заранее договориться с почтальоном о времени визита, если же встреча получилась случайной, попросите показать удостоверение.
Татьяна Улитенкова, заместитель начальника ОПС 302020: «Если человек знает своего почтальона, то ему будет значительно проще, если нет, то следует позвонить по номеру телефона ближайшего отделения, с другого к вам никто не прейдет, и уточнить ФИО почтальона, который может прийти к ним и принять коммунальные платежи онлайн».
Почтальоны с мобильными платежно-кассовыми терминалами работают не только в Орле, но и во всех районах области.


Анна Вайсергисер
27 августа 2018 года

 


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