Новости версия для печати В орловском лицее № 1, учащиеся которого пострадали при взрыве газа на Красноармейской, начали сбор средств в помощь потерпевшим Пока занятия в школе не начались, и ученики еще не собрались, руководство школы решило воспользоваться возможностями соцсетей.



24 августа в доме № 11 по улице Красноармейской в Орле произошел взрыв, в результате которого пострадала многодетная семья.

Ольга Ракитина, заместитель директора по воспитательной работе лицея № 1: «Мы разместили информацию на официальной странице лицея ВКонтакте, на сегодняшний день охват аудитории более 4000 человек, достаточное количество репостов. И в этом объявлении мы оставили номер карты мамы». Педагоги ожидают, что в первые дни школьных занятий объемы добровольной помощи существенно возрастут.





Иван Суверин

27 августа 2018 года







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