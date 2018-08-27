Новости версия для печати Орловские дорожные строители могут пополнить реестр недобросовестных подрядчиков Такой сценарий сегодня допустили власти, подводя предварительные итоги большого летнего ремонта. На ряде объектов подрядчики рискуют нарушить сроки контрактов. Кроме того, у контролирующих работы специалистов, есть нарекания в части технологии укладки асфальта. Этот вопрос сегодня рассматривался на аппаратном совещании у врио губернатора.



Положительные примеры большого летнего ремонта – есть. Это Тургеневский бережок, где всё началось с обычного субботника, а в итоге это совсем новый сквер, где осталось лишь вымостить так называемые «народные» тропинки. Или скверы «Орлята» и «Юность», где работы также на завершающей стадии, и сейчас впору заняться газоном. Но есть и такие объекты, где, несмотря на миллионное вознаграждение и немалые сроки подрядчики умудряются совершить промах.

Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «По улице Васильевской, улице 2-й Пушкарной - на участке от Колхозной до Мостовой – у нас есть серьёзные проблемы и нарекания к подрядчику». Помимо этого вопросы есть к подрядчикам, где работы уже завершаются – ремонт улицы Скворцова. Когда глава региона был там вначале лета вместе с рабочей группой губернаторского контроля, местные жители просили привести в порядок тротуары и предусмотреть парковочные карманы вдоль обочин. Пока этого не сделано. А переулок Ремонтный на Выгонке, по мнению Андрея Клычкова, и вовсе придётся переделывать – «Дорожная служба» провела некачественный ямочный ремонт.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Выступая заказчиком, областная и городская администрации все свои обязательства выполняют. Поэтому по итогам этого строительно-ремонтного периода нужно готовить материал. Если есть основания для включения в список недобросовестных подрядчиков, их нужно включать, но это должна быть объективная оценка и критерии невыполнения тех или иных серьезных контрактных обязательств». На следующий год вопрос заключения контрактов с орловскими подрядчиками предстоит пересмотру, резюмировал глава региона.





Антон Киселёв

27 августа 2018 года







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