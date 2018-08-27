Орловские дорожные строители могут пополнить реестр недобросовестных подрядчиков

|
|
Орловские дорожные строители могут пополнить реестр недобросовестных подрядчиковТакой сценарий сегодня допустили власти, подводя предварительные итоги большого летнего ремонта. На ряде объектов подрядчики рискуют нарушить сроки контрактов. Кроме того, у контролирующих работы специалистов, есть нарекания в части технологии укладки асфальта. Этот вопрос сегодня рассматривался на аппаратном совещании у врио губернатора.
Положительные примеры большого летнего ремонта – есть. Это Тургеневский бережок, где всё началось с обычного субботника, а в итоге это совсем новый сквер, где осталось лишь вымостить так называемые «народные» тропинки. Или скверы «Орлята» и «Юность», где работы также на завершающей стадии, и сейчас впору заняться газоном. Но есть и такие объекты, где, несмотря на миллионное вознаграждение и немалые сроки подрядчики умудряются совершить промах.
Помимо этого вопросы есть к подрядчикам, где работы уже завершаются – ремонт улицы Скворцова. Когда глава региона был там вначале лета вместе с рабочей группой губернаторского контроля, местные жители просили привести в порядок тротуары и предусмотреть парковочные карманы вдоль обочин. Пока этого не сделано. А переулок Ремонтный на Выгонке, по мнению Андрея Клычкова, и вовсе придётся переделывать – «Дорожная служба» провела некачественный ямочный ремонт.
Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «По улице Васильевской, улице 2-й Пушкарной - на участке от Колхозной до Мостовой – у нас есть серьёзные проблемы и нарекания к подрядчику».
На следующий год вопрос заключения контрактов с орловскими подрядчиками предстоит пересмотру, резюмировал глава региона.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Выступая заказчиком, областная и городская администрации все свои обязательства выполняют. Поэтому по итогам этого строительно-ремонтного периода нужно готовить материал. Если есть основания для включения в список недобросовестных подрядчиков, их нужно включать, но это должна быть объективная оценка и критерии невыполнения тех или иных серьезных контрактных обязательств».