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Коммунальные службы и следственные органы приблизились к установлению причин, повлекших взрыв газа в доме на Красноармейской в Орле

ЧП произошло в пятиэтажном доме вечером в пятницу, 24 августа, и было вторым по счету за 10 дней.

С 14 по 24 августа в отделение реанимации областной клинической больницы пострадавших с Красноармейской привозили дважды. Женщина, жертва первого взрыва, уже идет на поправку, а вот мужчина, пострадавший в результате второго ЧП, пока довольно плох.
Лидия Музыченко, заведующая реанимационным отделением Орловской областной клинической больницы: «Ожог составляет 65%, в настоящее время выявлено, что десять из них – глубоких. Проводились противошоковые мероприятия. В настоящее время состояние его стабилизировалось, но остается еще тяжелым в связи с большой поверхностью поражения тела».
Многодетная семья пострадавшего при взрыве мужчины уцелела, но лишилась крова и почти всего имущества. В лицее № 1, учащиеся которого пострадали при взрыве, начали сбор средств в помощь потерпевшим.
Ольга Ракитина, заместитель директора по воспитательной работе лицея № 1: «Мы разместили информацию на официальной странице лицея ВКонтакте, на сегодняшний день охват аудитории более 4000 человек, достаточное количество репостов. И в этом объявлении мы оставили номер карты мамы».
Семье помогут и в региональном главке МЧС. Ведь глава семейства, угодивший в реанимацию, - их коллега, сотрудник отряда федеральной противопожарной службы. Выяснение причин ЧП - еще одна неотложная задача. Чтобы выводы были исчерпывающими, глава региона заручился поддержкой столичных газовиков.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я очень благодарен руководству города Москвы за то, что откликнулись и в течение одного дня направили к нам самое современное оборудование. В Орле сейчас работают четыре лаборатории, которые обладают самыми современными технологиями».
Как газовоздушная смесь попала в негазифицированную квартиру? Подозрение специалистов пало на канализационные колодцы. Первоначально в колодцах искали признаки метана, скопление которого характерно для канализации. Однако в ходе обследования эксперты установили: газ в систему попал обычный, природный.
Сергей Чунихин, и.о. директора филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле: «Вместе с коллегами «Мосгаза» взяли отборы проб газовоздушной смеси из колодцев, провели обследование, нашли предполагаемое место повреждения газопровода, которое было устранено в ночь на 27 августа».
Газовые происшествия жильцов этого дома, буквально, преследуют. Задолго до двух последних взрывов, в марте прошлого года, дом № 11 едва не взлетел на воздух. Загазован был целый подъезд. Вентили открыла неадекватная местная жительница. Тогда несчастья удалось избежать.




Иван Суверин
27 августа 2018 года

 


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