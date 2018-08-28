Новости версия для печати Орлу не хватает велодорожек Их обустройством озаботились активисты Общероссийского Народного фронта.



Оборудовать специальные полосы для двухколёсных транспортных средств они предлагают в строящихся микрорайонах. А также предусмотреть возможность обустройства велодорожек на общественных территориях, которые вошли в программу по благоустройству городской среды.



Свои предложения активисты ОНФ выразили на бумаге. Обращение направили в мэрию Орла.





Надежда Невматулина

28 августа 2018 года







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