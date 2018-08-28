Без горячей воды сегодня останутся жители Советского и части Заводского районов Орла

|
вторник
28.08.2018
10:18:40
|
|
Без горячей воды сегодня останутся жители Советского и части Заводского районов ОрлаПричина – плановые работы на тепломагистралях.
Потерпеть неудобства придется до 17 часов. Без воды останутся следующие дома:
ул. Советская, №15, 17, 19, 25, 30, 41, 43, 51,
ул. Покровская №20, 28, 32,
наб. Дубровинского №76, 86, 88, 90, 92, 94, 96,
ул. Степана Разина №14, 16,
ул. Революции №7, 9, 11, 21 (д/сад №80),
ул. Черкасская, №32, 36, 38, 45,
ул. Гагарина №17, 35, 35А (школа №26),
ул. Полесская №43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
ул. Матросова №46, 48, 50, 52, 54 (д/сад №85), 56.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта