Новости версия для печати Команда ГТРК «Орел» прошла по «Тропе героев» Самые смелые собрались в Залегощенском районе.



Эти шесть километров в путеводителях не обозначены. Залегощенский парк культуры смог стать «Тропой героев». Сергей Почтарев и его единомышленники три года назад дали старт масштабному проекту. Сергей Почтарев, организатор соревнований «Тропа героев»: «Идея переросла из небольшого проекта, который появился три года назад. Мы увидели зарубежный ролик, в котором люди также бегали по пересеченной местности, и захотелось создать здесь что-то свое. Хотим, чтобы наш проект стал федеральным, чтобы как можно больше людей сюда приезжало». Это в планах, но уже сейчас «Тропа героев» объединят города, и даже страны. Дарья Тарасова, зритель: «Я из Норильска, с Крайнего Севера. Это очень интересно – здесь в Орловской области проводится такого масштаба спортивное мероприятие». В эти выходные на «Тропу героев» вышли представители Индии, арабских стран, и, конечно, были и свои «атланты», которые готовы весь мир на плечах удержать. Николай Нагиев, участник соревнований «Тропа героев»: «Мне это понравилось еще год назад, когда я впервые принял участие в соревнованиях. Это проверка самого себя по всем фронтам – начиная от силы воли и заканчивая мышечными силовыми качествами». На фоне «железных» людей команда ГТРК «Орел» на старт вышла с нескрываемым волнением. Но как показали полевые условия, абсолютно напрасным. На «Тропе героев» человек конкурирует не с соперником, а сам с собой. Наши корреспонденты даже после ледяной воды не теряли эфирное лицо. И были готовы на главное – протянуть руку помощи и не только для красивого кадра, и не только коллегам, но и зрителям. Для многих финиш казался недосягаемым, и когда казалось, что сил больше нет, включались морально-волевые качества. Самое лучшее время закономерно показал отряд «Ягуар» УФСИН России. Это были шесть километров, которые изменили этот день, и даже немного нас.









Анна Боева

28 августа 2018 года







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