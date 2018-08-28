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Команда ГТРК «Орел» прошла по «Тропе героев»

Самые смелые собрались в Залегощенском районе.

Эти шесть километров в путеводителях не обозначены. Залегощенский парк культуры смог стать «Тропой героев». Сергей Почтарев и его единомышленники три года назад дали старт масштабному проекту. 
Сергей Почтарев, организатор соревнований «Тропа героев»: «Идея переросла из небольшого проекта, который появился три года назад. Мы увидели зарубежный ролик, в котором люди также бегали по пересеченной местности, и захотелось создать здесь что-то свое. Хотим, чтобы наш проект стал федеральным, чтобы как можно больше людей сюда приезжало».
Это в планах, но уже сейчас «Тропа героев» объединят города, и даже страны. 
Дарья Тарасова, зритель: «Я из Норильска, с Крайнего Севера. Это очень интересно – здесь в Орловской области проводится такого масштаба спортивное мероприятие».
В эти выходные на «Тропу героев» вышли представители Индии, арабских стран, и, конечно, были и свои «атланты», которые готовы весь мир на плечах удержать. 
Николай Нагиев, участник соревнований «Тропа героев»: «Мне это понравилось еще год назад, когда я впервые принял участие в соревнованиях. Это проверка самого себя по всем фронтам – начиная от силы воли и заканчивая мышечными силовыми качествами».
На фоне «железных» людей команда ГТРК «Орел» на старт вышла с нескрываемым волнением. Но как показали полевые условия, абсолютно напрасным. На «Тропе героев» человек конкурирует не с соперником, а сам с собой.
 
Наши корреспонденты даже после ледяной воды не теряли эфирное лицо. И были готовы на главное – протянуть руку помощи и не только для красивого кадра, и не только коллегам, но и зрителям. 
 
Для многих финиш казался недосягаемым, и когда казалось, что сил больше нет, включались морально-волевые качества. Самое лучшее время закономерно показал отряд «Ягуар» УФСИН России. 
 
Это были шесть километров, которые изменили этот день, и даже немного нас. 
 





Анна Боева
28 августа 2018 года

 


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