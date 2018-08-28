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вторник
28.08.2018
16:32:40
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Команда ГТРК «Орел» прошла по «Тропе героев»Самые смелые собрались в Залегощенском районе.
Эти шесть километров в путеводителях не обозначены. Залегощенский парк культуры смог стать «Тропой героев». Сергей Почтарев и его единомышленники три года назад дали старт масштабному проекту.
Это в планах, но уже сейчас «Тропа героев» объединят города, и даже страны.
В эти выходные на «Тропу героев» вышли представители Индии, арабских стран, и, конечно, были и свои «атланты», которые готовы весь мир на плечах удержать.
На фоне «железных» людей команда ГТРК «Орел» на старт вышла с нескрываемым волнением. Но как показали полевые условия, абсолютно напрасным. На «Тропе героев» человек конкурирует не с соперником, а сам с собой.
Наши корреспонденты даже после ледяной воды не теряли эфирное лицо. И были готовы на главное – протянуть руку помощи и не только для красивого кадра, и не только коллегам, но и зрителям.
Для многих финиш казался недосягаемым, и когда казалось, что сил больше нет, включались морально-волевые качества. Самое лучшее время закономерно показал отряд «Ягуар» УФСИН России.
Это были шесть километров, которые изменили этот день, и даже немного нас.
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