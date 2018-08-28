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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП

Из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы, среди них один ребенок.

27 августа в 08:10 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан» при движении по территории АЗС допустил наезд на пешехода, который в результате ДТП получил телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлен в медицинское учреждения. После установления диагноза отпущен домой. 
 
27 августа в 13:40 водитель, управляя автомобилем «Ленд Ровер», двигался по автодороге М-2 Крым, где в районе 342 км произошло столкновение с автомобилем «DAFXF» с полуприцепом «Шмиц», который двигался в попутном направлении, с последующим столкновением автомобиля «Ленд Ровера» с транспортным средством «ЗИЛ», который буксировал на жесткой сцепке автобус «ПАЗ» и двигался во встречном направлении с последующим наездом «ЗИЛа» на металлическое ограждение и опрокидыванием. После чего автомобиль «Ленд Ровер» допустил наезд на металлическое ограждение, с последующим столкновением с автомобилем «Фольксваген Каравелл», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ЗИЛ» получил телесные повреждения и был доставлен в ООКБ, после установления диагноза, отпущен домой. 
 
27 августа в 15:40 минут водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 31105», следовал по ул. Комсомольской и в районе д. 263 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «ГАЗ» (девочка 7 лет), получила телесные повреждения. Не госпитализирована.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
28 августа 2018 года

 


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