Новости версия для печати

Подачу газа в доме №11 по Красноармейской в Орле возобновят

После третьего взрыва в этом доме газ был отключен в пяти из восьми подъездов пятиэтажного дома.

Специалисты проводили обследование внутренней системы газоснабжения и вытяжной системы. Накануне городские и областные власти встретились с жильцами дома. Очередная встреча назначена сегодня на 19 часов.