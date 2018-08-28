Подачу газа в доме №11 по Красноармейской в Орле возобновят

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вторник
28.08.2018
16:32:27
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Подачу газа в доме №11 по Красноармейской в Орле возобновятСегодня газовики и представители управляющей компании обходят квартиры дома № 11 по улице Красноармейской, чтобы подписать акты на возобновление подачи газа.
После третьего взрыва в этом доме газ был отключен в пяти из восьми подъездов пятиэтажного дома.
Специалисты проводили обследование внутренней системы газоснабжения и вытяжной системы. Накануне городские и областные власти встретились с жильцами дома. Очередная встреча назначена сегодня на 19 часов.
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