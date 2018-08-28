Новости версия для печати В Орловской области будет создан ресурсный центр по обучению волонтеров поиску пропавших людей Инициативу обсудили на семинаре-совещании полицейские и спасатели, представители отрядов «Лиза Алерт Орел» и «Поиск пропавших детей – Орел».



Сейчас в центре молодежи «Полет» создан специальный отдел по обучению добровольцев поиску пропавших людей, предусмотрены помещения для теоретических занятий. Ресурсный центр будет не только обучать, но еще координировать поисковые ресурсы и хранить оборудование.





Надежда Невматулина

28 августа 2018 года







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