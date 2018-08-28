Новости версия для печати

Коротко о главном

- Предотвратить «взрывоопасные» домыслы и слухи. Областная и городская власть встретилась с жителями дома № 11 по Красноармейской.

- Есть такие бабушки. Семьи, которым нужны бабушкины забота и тепло, и бабушки, готовые делиться этим, соединились в одном социальном проекте.

- Объединяя усилия. В Орловской области будет создан ресурсный центр по обучению волонтеров поиску пропавших людей.

- Прикоснуться к святыне. В Свято-Успенский мужской монастырь доставлена частица ризы Пресвятой Богородицы.