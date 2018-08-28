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В Орле подвели итоги Всероссийского конкурса детского рисунка «Тургенев глазами детей»

Как оказалось, читают тургеневские произведения и рисуют к ним иллюстрации во всех уголках страны.

400 ребят из разных регионов нашей страны нарисовали свои фантазии на тему тургеневских произведений. К ним присоединились дети Молдовы, Беларуси, Кыргызстана. Возраст участников от 7 до 17 лет, их разделили на три возрастные группы, и награды вручали победителям в каждой. Одну награду за первое место получила орловчанка Екатерина Шитикова, которая нарисовала иллюстрацию к сказке «О серебряной птице и желтой лягушке». Ученица 23-й школы прочла не одно произведение классика. Диплом Екатерине вручали организаторы конкурса - сотрудники музея в Спасском-Лутовинове.
Алексей Тулер, замдиректора музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Дело даже не в организаторах, организаторы со своей задачей, на мой взгляд. Справились. Дело в детях, видно, что работа не прошла зря, они по-прежнему, умеют рисовать и умеют передавать свои искренние чувства».
Искренность и непосредственность это то, что всегда отличает любой детский конкурс. Самые маленькие, семилетние, участники откликнулись трогательными рисунками к повести «Муму». И жюри пришлось делать трудный выбор.
Светлана Четверикова, член жюри конкурса детского рисунка «Тургенев глазами детей»: «Несмотря на то, что у Тургенева есть конкретное описание собачки, то, глядя на работы детей, мы видим, что у каждого ребенка своя Му-му, своя порода, свой размер. Может быть, это та собака, которая есть в семье, может быть, такой они себе ее представляют ассоциативно, не зацикливаясь на описании. И конечно названия, которые мы увидели, не могли нас оставить равнодушными, и я эти работы сразу отобрала».
Конкурсанты старшего возраста предоставили свои иллюстрации к другим произведениям И.С. Тургенева: «Отцы и дети», «Бежин луг», «Льгов», «Ася». Много портретов самого писателя и Полины Виардо, а также пейзажных видов Спасского-Лутовинова. Выставка не случайно приурочена к началу нового учебного года. Она как раз для тех, кто еще только собирается впервые открыть для себя произведения Ивана Тургенева.



Эва Стасюлевич
28 августа 2018 года

 


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