Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
28.08.2018
16:32:20
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Рабочее совещание в администрации Орла

Совещание в мэрии началось с обсуждения событий в доме № 11 на Красноармейской. Но говорили не только о причинах ЧП, но и о том, что вокруг много небезразличных людей. Тем, кто не «по профессии», а по «велению сердца» помогал спасателям во время ЧП, сегодня сказали спасибо.

Тех, кто готов помогать другим в любых ситуациях, нужно знать в лицо. С таких слов сегодня началось рабочее совещание в мэрии Орла.

14 августа в 22:20 в доме № 11 по улице Красноармейской в квартире на пятом этаже произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием помещения. В 22:26 еще один взрыв случился в квартире на втором этаже. В результате чрезвычайного происшествия было разрушено остекление в подъезде, двери квартир на верхних этажах оказались деформированы и заблокированы.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений двое орловцев — Александр Гнеушев и Иван Гаврилов, которые находились недалеко от места происшествия, начали оповещать жителей третьего подъезда о случившемся. Разблокировав двери квартир, молодые люди на своих руках выносили пожилых граждан. Самоотверженные действия Александра и Ивана предотвратили увеличение количества жертв.

Сегодня в торжественной обстановке Александр Гнеушев и Иван Гаврилов были награждены грамотами.

Как известно, дом на Красноармейской подвергся еще одному испытанию. 24 августа на цокольном этаже восьмого подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате пострадал один человек, с ожогами разной степени тяжести он доставлен в больницу им. Семашко.

Как выяснили специалисты, взрыв произошел из-за протечки газа в газопроводе среднего давления, который находится в непосредственной близости от канализационного колодца.
Утечку устранили в ночь с 26 на 27 августа.

Ситуация в доме № 11 по Красноармейской находится на постоянном контроле, сообщили в администрации Орла. Сегодня возобновили газоснабжение ранее отключенных от голубого топлива квартир.

На сегодняшнем рабочем совещании обсудили и другие вопросы. Благоустройство большинства общественных территорий находится на финишной прямой. Совсем скоро сквер «Юность» заиграет новыми красками – отчитался на планерке Олег Минкин.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Уже вчера вечером можно было наблюдать первый пуск фонтана, а сегодня его непосредственную работу. Уже подключено освещение на территории всего сквера, установлено детское оборудование. Объект готовится к сдаче». 
Портит статистику парк «Ботаника», срок окончания работ – 20 сентября. Однако вопросы к подрядчику возникают до сих пор, а потому этот объект - на особом контроле.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Местный подрядчик взял один объект и работает впритык с графиком, который есть. А если сделать еще поправку на погодные условия, то опасения у нас есть. Поэтому в ежедневном режиме необходимо контролировать ход работ».
А вот окончание работ в Городском и Детском парках запланировано на конец ноября. Чиновники утверждают, что все под контролем.

Затронули на встрече и тему транспорта. Жители некоторых районов Орла утверждают, что уехать в вечернее время для них становится задачей не всегда выполнимой. Несколько районов действительно становятся недоступными по вечерам – Лужки, Новая Ботаника, Новосильское шоссе, Выгонка. Глава администрации поручил подчиненным встретиться с перевозчиками и наладить работу транспорта.


Юлия Опанасюк
28 августа 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта