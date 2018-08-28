Рабочее совещание в администрации Орла

|
вторник
28.08.2018
16:32:20
|
|
Рабочее совещание в администрации ОрлаСовещание в мэрии началось с обсуждения событий в доме № 11 на Красноармейской. Но говорили не только о причинах ЧП, но и о том, что вокруг много небезразличных людей. Тем, кто не «по профессии», а по «велению сердца» помогал спасателям во время ЧП, сегодня сказали спасибо.
Тех, кто готов помогать другим в любых ситуациях, нужно знать в лицо. С таких слов сегодня началось рабочее совещание в мэрии Орла.
14 августа в 22:20 в доме № 11 по улице Красноармейской в квартире на пятом этаже произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием помещения. В 22:26 еще один взрыв случился в квартире на втором этаже. В результате чрезвычайного происшествия было разрушено остекление в подъезде, двери квартир на верхних этажах оказались деформированы и заблокированы.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений двое орловцев — Александр Гнеушев и Иван Гаврилов, которые находились недалеко от места происшествия, начали оповещать жителей третьего подъезда о случившемся. Разблокировав двери квартир, молодые люди на своих руках выносили пожилых граждан. Самоотверженные действия Александра и Ивана предотвратили увеличение количества жертв.
Сегодня в торжественной обстановке Александр Гнеушев и Иван Гаврилов были награждены грамотами.
Как известно, дом на Красноармейской подвергся еще одному испытанию. 24 августа на цокольном этаже восьмого подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате пострадал один человек, с ожогами разной степени тяжести он доставлен в больницу им. Семашко.
Как выяснили специалисты, взрыв произошел из-за протечки газа в газопроводе среднего давления, который находится в непосредственной близости от канализационного колодца.
Утечку устранили в ночь с 26 на 27 августа.
Ситуация в доме № 11 по Красноармейской находится на постоянном контроле, сообщили в администрации Орла. Сегодня возобновили газоснабжение ранее отключенных от голубого топлива квартир.
На сегодняшнем рабочем совещании обсудили и другие вопросы. Благоустройство большинства общественных территорий находится на финишной прямой. Совсем скоро сквер «Юность» заиграет новыми красками – отчитался на планерке Олег Минкин.
Портит статистику парк «Ботаника», срок окончания работ – 20 сентября. Однако вопросы к подрядчику возникают до сих пор, а потому этот объект - на особом контроле.
А вот окончание работ в Городском и Детском парках запланировано на конец ноября. Чиновники утверждают, что все под контролем.
Затронули на встрече и тему транспорта. Жители некоторых районов Орла утверждают, что уехать в вечернее время для них становится задачей не всегда выполнимой. Несколько районов действительно становятся недоступными по вечерам – Лужки, Новая Ботаника, Новосильское шоссе, Выгонка. Глава администрации поручил подчиненным встретиться с перевозчиками и наладить работу транспорта.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта