Новости версия для печати Рабочее совещание в администрации Орла Совещание в мэрии началось с обсуждения событий в доме № 11 на Красноармейской. Но говорили не только о причинах ЧП, но и о том, что вокруг много небезразличных людей. Тем, кто не «по профессии», а по «велению сердца» помогал спасателям во время ЧП, сегодня сказали спасибо.



Тех, кто готов помогать другим в любых ситуациях, нужно знать в лицо. С таких слов сегодня началось рабочее совещание в мэрии Орла.



14 августа в 22:20 в доме № 11 по улице Красноармейской в квартире на пятом этаже произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием помещения. В 22:26 еще один взрыв случился в квартире на втором этаже. В результате чрезвычайного происшествия было разрушено остекление в подъезде, двери квартир на верхних этажах оказались деформированы и заблокированы.



До прибытия пожарно-спасательных подразделений двое орловцев — Александр Гнеушев и Иван Гаврилов, которые находились недалеко от места происшествия, начали оповещать жителей третьего подъезда о случившемся. Разблокировав двери квартир, молодые люди на своих руках выносили пожилых граждан. Самоотверженные действия Александра и Ивана предотвратили увеличение количества жертв.



Сегодня в торжественной обстановке Александр Гнеушев и Иван Гаврилов были награждены грамотами.



Как известно, дом на Красноармейской подвергся еще одному испытанию. 24 августа на цокольном этаже восьмого подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате пострадал один человек, с ожогами разной степени тяжести он доставлен в больницу им. Семашко.



Как выяснили специалисты, взрыв произошел из-за протечки газа в газопроводе среднего давления, который находится в непосредственной близости от канализационного колодца.

Утечку устранили в ночь с 26 на 27 августа.



Ситуация в доме № 11 по Красноармейской находится на постоянном контроле, сообщили в администрации Орла. Сегодня возобновили газоснабжение ранее отключенных от голубого топлива квартир.



На сегодняшнем рабочем совещании обсудили и другие вопросы. Благоустройство большинства общественных территорий находится на финишной прямой. Совсем скоро сквер «Юность» заиграет новыми красками – отчитался на планерке Олег Минкин.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Уже вчера вечером можно было наблюдать первый пуск фонтана, а сегодня его непосредственную работу. Уже подключено освещение на территории всего сквера, установлено детское оборудование. Объект готовится к сдаче». Портит статистику парк «Ботаника», срок окончания работ – 20 сентября. Однако вопросы к подрядчику возникают до сих пор, а потому этот объект - на особом контроле.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Местный подрядчик взял один объект и работает впритык с графиком, который есть. А если сделать еще поправку на погодные условия, то опасения у нас есть. Поэтому в ежедневном режиме необходимо контролировать ход работ». А вот окончание работ в Городском и Детском парках запланировано на конец ноября. Чиновники утверждают, что все под контролем.



Затронули на встрече и тему транспорта. Жители некоторых районов Орла утверждают, что уехать в вечернее время для них становится задачей не всегда выполнимой. Несколько районов действительно становятся недоступными по вечерам – Лужки, Новая Ботаника, Новосильское шоссе, Выгонка. Глава администрации поручил подчиненным встретиться с перевозчиками и наладить работу транспорта.





Юлия Опанасюк

28 августа 2018 года







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