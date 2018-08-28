Новости версия для печати Педагоги учатся спасать учеников Пока школьники используют последние дни летнего отдыха, их педагоги уже приступили к учебе – они отрабатывают навыки поведения при возможных ЧП.



В орловской школе № 51 прошли масштабные пожарно-тактические учения. Помимо персонала и самих спасателей, в учения вовлекли сотрудников частных охранных предприятий.



Охранная фирма отвечает не только за правопорядок, но и за безопасность на территории школы и, по сути, является первичным звеном реагирования на любое ЧП. Именно от охраны, согласно замыслу тренировки, сигнал о пожаре пришел на пульт 112. Эвакуация в здании школы была проведена силами персонала. По легенде учений, пожар застал в горящем помещении нескольких человек, которых огнеборцам и пришлось спасать различными способами.



Итоги учений станут предметом для обсуждения на занятиях по повышению оперативного мастерства.





Иван Суверин

28 августа 2018 года







На главную страницу





