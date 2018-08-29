Орёл примет гостей из Пензы

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среда
29.08.2018
9:28:59
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Орёл примет гостей из ПензыС ответным визитом делегация приедет сегодня. Программа рабочей поездки рассчитана да два дня.
Сегодня главы нашего региона Андрей Клычков встретится с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Презентуют гости из Приволжья и свой потенциал – социально-экономический и инвестиционный. После, уже с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым, в режиме видеоконференции обсудят готовность системы образования к началу учебного года.
На вторую половину дня намечена поездка в Шаблыкинский район. Там сегодня открывается спорткомплекс. Также главы двух субъектов посетят ремонтную базу сельхозтехники и подпишут соглашение с «Мираторгом» о реализации инвестпроекта по строительству маслоэкстракционного завода.
А завершится сегодняшний день - концертом творческих коллективов из Пензы на сцене Орловского академического театра им. Тургенева.
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