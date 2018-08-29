Новости версия для печати В ПФР – через соцсети Ответы на вопросы, касающиеся работы Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома. Орловское отделение Пенсионного фонда имеет страницы во всех соцсетях.



На ресурсе можно узнать новости, пообщаться с сотрудниками онлайн и получить консультацию. Но если необходима помощь в работе с документами, содержащими персональные данные, или требуется информация о сумме пенсии и прочих выплат, следует обращаться в онлайн-приемную на сайте ПФР или в клиентскую службу по месту жительства.





Мария Семак

29 августа 2018 года







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