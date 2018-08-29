Новости версия для печати В Орле десять трамвайных переездов до конца года станут на ремонт Администрация Орла объявила электронный аукцион по выбору подрядчика.



Ему предстоит провести ремонт пересечения трамвайных путей с автомобильными дорогами резинокордовыми плитами. Уже известно, какие объекты попадают в список. Это три переезда Комсомольской и Кромской улиц, три – на пересечении 1-й Посадской и Карачевской, один участок на Гагарина–Гостиной, и еще три переезда на Авиационной и Комсомольской улицах. Как сообщает мэрия, аукцион состоится 17 сентября, начальная максимальная стоимость контракта – более 11 млн рублей. Работы должны быть завершены в середине ноября этого года.





Надежда Невматулина

29 августа 2018 года







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