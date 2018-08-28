Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Проверка школьной безопасности. Взрослые готовятся к старту учебного года.



- Навестили тех, кто идет на поправку и наградили тех, кто помогал. Эхо взрывов на Красноармейской.



- Не зов крови, а добро с доставкой на дом. В Орле начинает работать проект «экспресс-бабушка».



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Вести-Орёл

28 августа 2018 года







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