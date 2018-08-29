Новости версия для печати Товары орловских производителей пополнят полки продуктовых магазинов по всей стране Соглашение о расширении сотрудничества подписали Андрей Клычков и директор компании по взаимодействию с органами государственной власти «ИКС 5 Ритейл Групп» Станислав Наумов.



Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наши региональные товары появятся как в региональной сети, так и могут получить возможность выйти за пределы. Но сегодня, прорабатывая это соглашение, мы должны понимать, что со стороны области должна вестись активная работа, в первую очередь с производителями, подготовка той продукции, которая растет на территории области и которая должна быть визитной карточкой нашей области, чтобы представлять регион как внутри области, так и за ее пределами». Станислав Наумов, директор компании по взаимодействию с органами государственной власти: «Мы готовы в рамках этого соглашения развивать программы социальной ответственности для того, чтобы продукция была доступна с точки зрения цен в повседневном рационе жителей Орловской области».





Анна Боева

29 августа 2018 года







На главную страницу





