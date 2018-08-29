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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП

28 августа деревне Лески Урицкого района в 10:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 210930» не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие и опрокидыванием. В результате ДТП водитель до приезда скорой медицинской помощи скончался на месте.

28 августа в поселке Хотынец в 13:00 водитель, управляя транспортным средством КАМАЗ, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Ниссан Примера» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

