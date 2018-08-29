Новости версия для печати Сегодня в Орел прибыли четыре мобильных фельдшерско-акушерских пункта Об этом рассказал врио губернатора Андрей Клычков на своей странице в одной из социальных сетей.



На передвижные ФАПы для Орловской области министерство выделило 65 миллионов рублей. Более того, в своём посте врио губернатора отметил, что на процедуре торгов часть средств удалось сэкономить – это позволит приобрести десятый мобильный ФАП. Вместе с ними в районах будет работать и передвижной кабинет цифровой маммографии, который уже закуплен. Его цена составила более 12 миллионов рублей.





Антон Киселёв

29 августа 2018 года







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