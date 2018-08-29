Новости версия для печати К началу нового учебного года – готовы! 43 школы, 80 детских садов, 17 учреждений дополнительного образования города Орла выдержали «экзамен» на готовность распахнуть двери 1 сентября.



Накануне вечером необычная «приемная комиссия», в составе которой был глава администрации Орла и журналисты местных СМИ, посетили школу и детский сад. Уже через несколько дней за парты школы № 23 сядут чуть более 700 человек. Среди них – 90 первоклассников. Эта школа прошла приемку с первого раза и нареканий у комиссии не вызвала. Кроме хорошо оборудованных классов, здесь есть несколько библиотек, музеев, зимний сад и даже планетарий — в программу входит занятия по астрономии. Кроме того, здесь будет работать четыре группы продленного дня. И обучение проводится в одну смену. Этим могут похвалиться лишь 30% школ города. В остальных вторая смена осталась. Особенно сложная ситуация в этом году – в микрорайоне Зареченском. Там в этом году набрали восемь первых классов. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сегодня мы работаем над тем, чтобы разработать проектно-сметную документацию и подать заявку на участие в федеральной целевой программе на получение федеральных целевых субсидий для строительства школы в микрорайоне Зареченский в 2019-20 годах». В Орле 1 сентября в школы придут больше 33 тысяч человек. «Паспорта готовности» получили и детские сады.





Анна Вайсергисер

29 августа 2018 года







На главную страницу





