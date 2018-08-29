Новости версия для печати Минувшей ночью в Орле произошел пожар на улице Полесской Огнеборцам из Советского района пришлось вызывать на помощь коллег из других орловских частей.



Около одиннадцати часов вечера в МЧС пришло сообщение о сильном пожаре в ветхом двухэтажном строении на улице Полесской. Хотя дом давно расселен, но необитаемым, он, по всей видимости, не был. Из пожара огнеборцам удалось спасти женщину, от нее спасатели узнали: в постройке обосновались самоселы, которые весьма вольно обращались с открытым огнем. Огонь повредил помещения и лестничные марши на первом и втором этажах, а также кровлю строения.





Иван Суверин

29 августа 2018 года







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