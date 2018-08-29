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Коротко о главном

- 700 километров – не расстояние для дружбы и сотрудничества. Сегодня в регион приехала большая делегация из Пензы.

- Расселенный, но не пустующий. Сегодня ночью огнеборцы тушили двухэтажку на Полесской.

- Первосентябрьская арифметика. В Зареченской школе Орла набрали восемь первых классов. Микрорайону нужна новая школа.

- Скорая помощь сельской медицине. Сегодня ночью в регион прибыли четыре ФАПа.