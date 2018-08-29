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На мосту Дружбы в Орле начались работы

Для автомобилистов оставили только одну полосу для движения. Рабочие уже приступили к фрезеровке асфальтового полотна. Что планируют сделать? Надолго ли ограничили движение? И как водители отнеслись к началу этих масштабных работ?

Самая важная информация для орловских автомобилистов – движение через мост Дружбы не приостановят, но значительно замедлят. На время реконструкции для движения транспорта в обе стороны будет предоставлена одна полоса. Есть и другая хорошая новость – с ремонтными работами Красного моста – реконструкция второй переправы через Оку сроками не пересекутся.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Когда мы строили планы о ремонте одного и другого мостов, мы понимали, что по времени, это необходимо разнести, в силу того, что если мы начнем работы сразу на двух мостах, то мы организуем транспортный коллапс в городе Орле. Поэтому на мосту Дружбы работы по капитальному ремонту у нас идут в первую очередь. Срок выполнения муниципального контракта 15 декабря 2019 года, то есть, конец этого года и весь следующий мост мы работаем на мосту Дружбы.
Мнения о том, что данный мост в реконструкции не нуждается, опровергла экспертиза, подтвердившая аварийное состояние различных частей конструкции переправы.
 
Наибольшие опасения у специалистов, обследовавших мост Дружбы, вызвали балки – их несущая способность с каждым годом уменьшается. Кроме того, близки к аварийному состоянию и опоры моста. А всё из-за дополнительной нагрузки – большая толщина асфальтового покрытия, она уже составляет практически 30 сантиметров.
Дмитрий Воронков, начальник участка (ООО "Региональные газораспределительные сети" ) компании-подрядчика: «Будем ремонтировать опоры, на береговых опорах будут монолитные рубашки, а промежуточные – будет восстановлен защитный слой, и будет поверхностная очистка опор».
Балки подрядчик планирует заменить на новые. По три за раз. Те, что расположены над берегом, будут подниматься одним краном, те, которые над рекой – двумя. И даже при этих работах полностью движение перекрыто не будет.
 
Больших изменений по итогу работ не будет – разве что мост станет немного шире – на 2,5 метра. А обойдётся обновлённый мост почти в 300 миллионов рублей – средства федеральные. Только вот в финансовой части заказчик – УКХ Орла - уже заставляет нервничать подрядчика – накануне рабочие должны были получить аванс. Деньги ещё не перечислены.
 



Антон Киселёв
29 августа 2018 года

 


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