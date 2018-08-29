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Орел сегодня встретил большую делегацию из Пензы

Соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между нашими регионами было подписано еще весной. Орловская делегация уже посещала Пензенскую землю. Сегодня мы встречаем гостей. Двухдневная программа достаточно насыщенная.

Буквально три месяца назад мы рассказывали о том, как прошел визит нашей делегации в Пензенскую область. Сегодня с ответным визитом Иван Белозерцев со своей командой приехал на Орловщину.

Темы обсуждения все те же - развитие межрегионального взаимодействия. Кстати, губернатор Пензенского края, наш земляк, родился и вырос в селе Бараново Ливенского района.
Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Мне очень хотелось приехать сюда, на родную землю, со своими коллегами, с министрами, с представителями бизнеса, с работниками культуры – для того, чтобы они посмотрели, как развивается Орловская область. И мы уже видим, что благоустройство здесь на хорошем уровне».
Двухдневная программа достаточно насыщенная. Делегация успеет изучить наработки и успехи нашего региона. Приехали же к нам гости не с пустыми руками. В фойе малого зала правительства были расставлены столы, они ломились от пензенской мясной, молочной, хлебобулочной, продукции, меда, тут и фарфоровая посуда, и хрусталь. В общем, все, чем гордятся в Пензе, можно было увидеть и попробовать. Здесь и бренды соседей: Абашевская глиняная игрушка и Сокольская керамика.

Чуть позже обе стороны собрались в малом зале, там прошла презентация социально-экономического и инвестиционного потенциала областей. Однозначно – регионы заинтересованы в совместном развитии жилищного строительства, образования, здравоохранения, промышленности и в сфере IT-индустрии.

Нам есть чему поучиться друг у друга - признают обе стороны. Делегацию Пензенской области поражают наши успехи в развитии сельского хозяйства. Орловщину же - застройка территорий и подход к развитию территорий на пензенской земле, а также переработка. В любом случае обмен опытом улучшит качество жизни населения - уверены главы регионов.


Анна Вайсергисер
29 августа 2018 года

 


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