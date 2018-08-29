Новости версия для печати Прокуратура вскрыла аферу при проведении капремонта в Орле Договор на выполнение работ региональный фонд капремонта заключил с компанией «Евро Строй».



Стройплощадкой являлся один из домов по Бетонному переулку. В ходе проверки выяснилось: дом не доделан, зато деньги благополучно потрачены.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора области: «Установлено, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту указанного дома стоимостью более 220 тысяч рублей ООО «Евро Строй» фактически выполнены не были. При этом в актах приемки работ указаны недостоверные сведения о выполненных работах в полном объеме. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по их результатам СО ОП № 1 СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)». Контроль за ходом расследования надзорное ведомство оставляет за собой.





Иван Суверин

29 августа 2018 года







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