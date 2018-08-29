Новости версия для печати Между Орлом и Пензой подписан договор о сотрудничестве Документ скрепили своими подписями мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.



Реализация этого договора позволит расширить связи между городами в экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщает сайт администрации города Орла.



Стороны поощряют контакты между творческими коллективами Орла и Пензы, содействуют обмену визитами между ними и отдельными деятелями культуры. Более того, в рамках договора запланировано взаимодействие в области туризма, экскурсионной и выставочно-ярмарочной деятельности, расширение сотрудничества между спортивными организациями в различных областях физической культуры и спорта.



Планируется активизация работы по вопросам, связанным с эффективной реализацией инвестиционных проектов.



Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. В дальнейшем он автоматически продлевается на каждый трехлетний период.



Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что подписание договора станет новым этапом в развитии межрегионального сотрудничества между городами.





Орловское Информбюро

29 августа 2018 года







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