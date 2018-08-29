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Сегодня исполнился год со дня обрушения дома на набережной Дубровинского в Орле

29 августа прошлого года обрушилась часть стены в доме номер 68 на набережной Дубровинского в Орле.

Дом признали аварийным, его жильцам предложили компенсацию.

Как сообщили сегодня в мэрии Орла, практически все жители дома въехали в свое жилье. В доме проживало 38 семей. На компенсации за квартиры из резервного фонда правительства области было выделено более 70 млн. рублей. Потом - еще 36 млн. Но не все жильцы «карточного домика» согласились с предложенной ценой за квадратный метр.
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Есть четыре жителя, которые до настоящего момента судятся. И до тех пор, пока не будет принято окончательно судебного решения, к сожалению, администрация не может принять мер по сносу». 
Планами о том, что должно появиться на этом месте после сноса разрушившегося дома, в мэрии пока не делятся. Но известно, что никто из застройщиков землей на набережной не заинтересовался.


Татьяна Напольских
29 августа 2018 года

 


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